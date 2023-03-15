Чотири українських міста залучать 34,5 млн євро гранту на будівництво житла для ВПО — Finance.ua

Чотири українських міста залучать 34,5 млн євро гранту на будівництво житла для ВПО Сьогодні 13:36 — Нерухомість

Чотири українських міста залучать 34,5 млн євро гранту на будівництво житла для ВПО

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать 34,5 млн євро гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться на сайті NEFCO.

Заплановані інвестиції і виділені суми:

в Івано-Франківську та Тернополі — по 9,5 млн євро,

у Хмельницькому — 8,4 млн євро,

у Нововолинську — 7,1 млн євро.

Яким буде житло? Згідно з проєктом, передбачено будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею в межах від 5000 до 7000 кв. м у трьох-, п’ятиповерхових будівлях.

Проведення тендерів у кожному місті планується з початку квітня 2023 року. Зацікавлених в участі в тендерах підрядників запрошують висловити свою зацікавленість не пізніше 31 березня 2023 року.

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