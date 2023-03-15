Чотири українських міста залучать 34,5 млн євро гранту на будівництво житла для ВПО — Finance.ua
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Чотири українських міста залучать 34,5 млн євро гранту на будівництво житла для ВПО

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Чотири українських міста залучать 34,5 млн євро гранту на будівництво житла для ВПО
Чотири українських міста залучать 34,5 млн євро гранту на будівництво житла для ВПО
Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать 34,5 млн євро гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.
Про це йдеться на сайті NEFCO.
Заплановані інвестиції і виділені суми:
  • в Івано-Франківську та Тернополі — по 9,5 млн євро,
  • у Хмельницькому — 8,4 млн євро,
  • у Нововолинську — 7,1 млн євро.
Яким буде житло? Згідно з проєктом, передбачено будівництво житла з повністю обладнаними та мебльованими квартирами, з корисною площею в межах від 5000 до 7000 кв. м у трьох-, п’ятиповерхових будівлях.
Проведення тендерів у кожному місті планується з початку квітня 2023 року. Зацікавлених в участі в тендерах підрядників запрошують висловити свою зацікавленість не пізніше 31 березня 2023 року.
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