Чотири причини піти зі співбесіди ще до її закінчення — Finance.ua

Чотири причини піти зі співбесіди ще до її закінчення Сьогодні 14:10 — Особисті фінанси

Чотири причини піти зі співбесіди ще до її закінчення

Вирушаючи на співбесіду, експерти радять не втрачати пильності та бути дуже уважними. Тоді ви зможете багато чого дізнатися про компанію та її діяльність.

Work.ua розповідає , що вас має насторожити під час спілкування з потенційним роботодавцем, після чого ви можете одразу покинути співбесіду і не витрачати на неї свій час.

Підозріле розташування офісу

Як пишуть експерти, якщо офіс компанії знаходиться в під’їзді житлового будинку, не має жодних розпізнавальних знаків, а двері вам відчинили після п’ятого дзвінка — це тривожний сигнал. Як і відсутність сайту компанії, де вказано розташування.

Хоча останнім часом деякі стартапи так і роблять — знімають великі апартаменти та працюють «як удома», але варто все ж таки уважно роззирнутися. В якому районі знаходиться офіс-квартира? Як виглядає під’їзд? Чи чули ви взагалі хоч щось про компанію?

Загалом, якщо підприємство заявляє про себе як про великий та відомий бренд, але його офіс знаходиться у підвальному приміщенні без ремонту, будьте насторожі.

Недружній рекрутер

Якщо на співбесіді, незалежно від посади, на яку ви претендуєте, до вас ставляться без поваги, запитують про надто особисте та ще й грубим тоном, ви цілком можете завершити співбесіду. Але майте на увазі, це може бути «стресова співбесіда». Перед зустріччю з потенційним роботодавцем уважно ознайомтеся з вакансією і, якщо там є особливий наголос на стресостійкість кандидата, а ви дуже хотіли потрапити саме до цієї компанії, йдіть до кінця.

Можливо, наприкінці такої розмови вам розкриють усі карти та похвалять за витримку. Якщо ж це просто така манера спілкування, уявіть, що буде, коли ви вийдете на роботу. Уявили? Втікайте!

Жодної конкретики

Якщо рекрутер не може надати конкретні відповіді на ваші запитання про зарплату або роботу в компанії загалом, це має викликати підозри. Також будьте уважні, коли вам обіцяють дуже багато, але не кажуть, що саме вам доведеться робити.

Ставте більше уточнювальних запитань, наприклад, як працюють інші співробітники, як розраховується зарплата, який графік і обов’язки ви повинні на себе взяти. Якщо не почуєте прямої відповіді, ймовірно, це шахрайська організація чи збиткове підприємство, де вам навряд чи вдасться щось заробити та побудувати кар’єру.

Збір коштів

Дуже погано, коли вам пропонують зробити грошовий внесок. Аргументація може бути різною: спочатку вам треба купити партію товару, щоб потім його продати та заробити в рази більше; ви повинні заплатити за вступну лекцію і стажування... Словом, яким би не був привід, нічого не потрібно нікому платити. Просто залиште таку співбесіду. Найімовірніше, ви маєте справу з «роботодавцем», який заробляє на кандидатах, а потім зникає або ви не отримаєте того, чого вам наобіцяли.

Перш ніж вирушати на співбесіду, постарайтеся дізнатися якнайбільше про компанію: чим вона займається, як давно на ринку (як мінімум перегляньте сторінку компанії на сайтах пошуку роботи та власне сайт підприємства), які відгуки про роботодавця є в мережі. Не варто відгукуватися на вакансії-обманки та відповідати на пропозиції, якщо вони викликають у вас підозру.

Ви обов’язково знайдете гідну роботу своєї мрії, якщо не кидатимете пошуки через несумлінних псевдороботодавців.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.