Чотири нідерландські компанії мають сплатити €160 тисяч штрафу за будівництво Кримського мосту — Finance.ua

Чотири нідерландські компанії мають сплатити €160 тисяч штрафу за будівництво Кримського мосту Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Чотири нідерландські компанії мають сплатити €160 тисяч штрафу за будівництво Кримського мосту

Чотири нідерландські компанії за рішенням прокуратури мають сплатити штраф на загальну суму €160 тисяч за сприяння у будівництві мосту з росії в окупований Крим через Керченську протоку. Крім того, вісім осіб отримали громадські роботи від 20 до 60 годин.

Про це повідомляє прокуратура Нідерландів.

«Вісім осіб виконуватимуть громадські роботи від 20 до 60 годин. Компанії мають сплатити штрафи на загальну суму 160 тис. євро. При визначенні розміру штрафу прокуратура враховувала максимальний розмір штрафу за відповідний період, кількість кримінальних правопорушень, роки з моменту вчинення правопорушень, тяжкість правопорушень та період вчинення правопорушень. Допустивши порушення санкцій, одна компанія отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно отриману вигоду в розмірі 71 330 євро вилучила прокуратура», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що протягом останніх років нідерландська прокуратура проводила розслідування щодо будівельних компаній, які брали участь у будівництві так званого Кримського мосту в період з 2014-го по 2017 рік. Це розслідування завершено.

Кримінальні справи проти чотирьох компаній і восьми осіб закрито в позасудовому порядку. Прокуратура звинувачує ці компанії та осіб у навмисному продажу деталей та наданні технічної допомоги для будівництва мосту.

Нагадаємо, сім компаній з Нідерландів потрапили під слідство через сприяння російській федерації в будівництві Керченського мосту. Їх підозрювали у порушенні санкцій Євросоюзу щодо рф шляхом сприяння будівництву мосту з росії до анексованого українського Криму. За даними прокуратури, ці компанії надали спеціальне обладнання для забивання паль Керченського мосту.

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Укрінформ За матеріалами:

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