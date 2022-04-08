Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти росії — Finance.ua

Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти росії

Вчора 17:31 — Світ

Чорногорія у п’ятницю запровадила санкції проти росії через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Дрітан Абазович, пише «Європейська правда».

«Уряд прийняв обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну росії проти України», — написав Абазович у Twitter, не повідомивши деталі санкцій.

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Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому росія є великим інвестором у країні, і багато багатих росіян мають там нерухомість або яхти.

У четвер Чорногорія оголосила персонами нон грата чотирьох співробітників посольства рф у зв’язку із порушенням дипломатичних норм.

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