Чорнобильській АЕС поновили ліцензії на роботу з радіоактивними відходами — Finance.ua
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Чорнобильській АЕС поновили ліцензії на роботу з радіоактивними відходами

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Державна інспекція ядерного регулювання України відновила більшість ліцензій на провадження діяльності Чорнобильської АЕС у сфері роботи з радіоактивними відходами.
Про це йдеться у повідомленні ДСП «ЧАЕС».
Там нагадали, що 3 місяці тому, після тривалої окупації ЧАЕС військами РФ, регулятор зупинив дію ліцензій, чим фактично паралізував роботу ЧАЕС у сфері зняття з експлуатації енергоблоків № 1, 2 і 3, діяльності на об’єктах з поводження з радіоактивними відходами та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.
"В рамках заходів з відновлення дії ліцензій ЧАЕС виконала великий обсяг робіт з підтвердження своєї спроможності дотримуватись умов провадження дозвільної діяльності, а також підтвердила відповідність організаційної структури та наявність кваліфікованого персоналу, матеріальних та інших ресурсів вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її проведення.
Для цього було підготовлена велика кількість обґрунтувальних документів та інформації, проведена велика кількість робіт з інвентаризації майна, проведено радіаційне обстеження об’єктів, приміщень та території проммайданчика ДСП ЧАЕС. Для виконання робіт з відновлення дії ліцензій було залучено майже всі підрозділи підприємства", — йдеться у повідомленні.
"Дія ліцензій була поновлена після надання до ДІЯРУ документів, що підтверджують спроможність Чорнобильської АЕС дотримуватися умов безпечного провадження дозвільної діяльності після звільнення території зони відчуження від російських загарбників.
Рішення прийнято з урахуванням результатів експертної оцінки, проведеної ДІЯРУ із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ. ДІЯРУ також запропоновала ЧАЕС виконати ряд додаткових заходів щодо вдосконалення рівня безпеки об’єктів, згідно з рекомендаціями експертної оцінки", — заявив начальник відділу ліцензування ЧАЕС Ігор Хом’як.
Станом на 15 серпня рішенням ДІЯРУ було поновлено частину ліцензій.
17 серпня ДІЯРУ прийняло рішення про відновлення дії останньої ліцензії, а саме — з використання джерел іонізуючого випромінювання. Відтепер ЧАЕС може у повному обсязі відновлювати роботи у сфері поводження з радіоактивними відходами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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