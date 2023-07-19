Чому в Україні зникає бюджетний сегмент автомобілів — Finance.ua

Чому в Україні зникає бюджетний сегмент автомобілів Сьогодні 20:01 — Технології&Авто

Чому в Україні зникає бюджетний сегмент автомобілів

За 2023 рік в Україні продано лише 4 тис. нових авто бюджетного сегмента.

Частка дешевих моделей на українському авторинку знизилася до 14%, хоча ще 10 років тому вона становила 45%.

Згідно статистики AUTO-Consulting, тільки на купівлю нових легкових автомобілів було витрачено майже 1 млрд. євро (980 млн. євро). Це на 85% більше, ніж за аналогічний період минулого року у грошовому порівнянні.

При цьому більше половини всіх фінансів пішли на купівлю автомобілів середнього цінового сегменту (сегменту Volume). 42,5% - витрачено на купівлю нових автомобілів преміального сегменту (зростання майже в 2,3 рази у порівнянні з минулим роком). Luxury-сегмент втратив 47%, тобто майже в 2 рази.

Разом з тим, на купівлю нових легких комерційних автомобілів за 6 місяців 2023 року було витрачено 71 млн. євро, що на 66,4% більше, ніж у минулому році. У гривневому еквіваленті - це майже 3 млрд грн.

Причини

Експерти пояснюють такий тренд значним скороченням пропозицій в бюджетному сегменті нового авторинку, а також значним зростанням поставок вживаних імпортованих легкових автомобілів з-за кордону, в тому числі зі США.

Наприклад, за весь 2013 рік в Україну було імпортовано менше 5 тис. вживаних легковиків. Тоді як за минулий рік — майже 370 тис. вживаних легкових автомобілів (за 2021 рік — взагалі 514,4 тис.). За перше півріччя поточного року в Україну завезли 88 тис. б/в-шек.

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