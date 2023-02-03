Чому телефон може швидко сідати — Finance.ua

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Чому телефон може швидко сідати

Особисті фінанси
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Основні причини, чому смартфон, незалежно від бренду-виробника, швидко розряджається:
  1. Знос батареї телефону. Старий акумулятор — головна причина швидкої втрати енергії. Літій-іонні батареї розраховані на певну кількість перезаряджень. У середньому акумулятора вистачає на 3-4 роки. З часом він швидше розряджатиметься і повільніше заряджатиметься.
  2. Використання на холоді чи у спеку. Сучасні батареї, хоч і мають великі енергозапаси, проте до мінусових температур та спекотної погоди вони пристосовані не дуже добре. Температурні межі роботи пристрою можна дізнатися з його параметрів. І краще їх не перевищувати, щоб батарея смартфона не розрядилася у потрібний момент. «Підігріти» телефон у холод допоможе чохол, який з двох сторін закриває апарат.
  3. Дуже яскравий екран. Більшості користувачів хочеться бачити максимально яскравий дисплей з соковитими відтінками, проте якщо перестаратися і виставити показники до 100%, екран «з’їдатиме» енергомісткість батареї.
  4. Ресурсомісткі функції. Якщо смартфон функціонує за програмою «все включено», не дивно, що заряд батареї зникає за лічені години. Wi-Fi, Bluetooth, NFC — робота всього цього потребує витрати енергії. Тому, якщо дані функції зараз не потрібні, варто їх деактивувати в налаштуваннях телефону.
  5. Нестабільний стільниковий зв’язок. Місткість батареї активніше зменшується, коли телефон намагається знайти сталий зв’язок (якщо є перебої зі з’єднанням).
  6. Мобільні віруси. Якщо ігнорувати попередження системи безпеки браузера, відвідувати підозрілі вебресурси, завантажувати файли з ненадійних джерел, зараження вірусами не уникнути. Шкідливе програмне забезпечення може витрачати заряд батареї набагато більше, ніж звичайні утиліти. Щоб перестрахуватись, варто встановити антивірус.
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