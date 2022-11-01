Чому не можна збити всі ракети і літаки та як Україні закрити небо — Finance.ua
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Чому не можна збити всі ракети і літаки та як Україні закрити небо

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Жодна зенітна ракета не дає можливості ураження цілі 100%. І жодна система не гарантує, що всі ракети чи літаки будуть виявлені та збиті.
Адже розвивається не лише ППО, але й крилаті ракети, літаки та гелікоптери.
Нападник завжди має технічні та тактичні прийоми подолання протиповітряної оборони. Деякі з них завжди працюють.

Як Україні «закрити небо»

Союзники роблять велику роботу в аналізі ситуації, навчанні персоналу передачі та сучасних та застарілих (для БПЛА згодиться) комплексів. Але системі ППО Україні бракує кількох дуже важливих елементів.

Літаки ДРЛВ

Це спеціалізовані літаючі радари. Для такого літака проблеми «радіогоризонту» не існує — згори видно все.
Такий літак може перебувати довго в повітрі (Американський E-3 Sentry від 6 до 11 годин з дозаправкою) оглядаючи обстановку в радіусі 400 км і якщо необхідно зі швидкістю, недоступною для наземних систем, прибути в потрібне місце.

Сучасні винищувачі та ракети

На озброєнні України є старі радянські винищувачі Су-27 і Міг-29 і найстаріше в них електроніка. Радари не дозволяють виявляти цілі на великій дальності, а ракети не використовують активне самонаведення.
Якщо дати українським пілотам відносно сучасні літаки з ракетами, що працюють за принципом «вистрілив і забув», вони набагато краще справлятимуться з перехопленням та знищенням цілей. А якщо допомагатимуть їм літаки ДРЛВ, ефективність збільшитися в рази.
Щоб закрити небо України ППО, бракує авіаційної складової. Найскладнішого та найдорожчого елемента. Але правильніше сказати, поки що бракує.
Читайте більше про все, що потрібно знати про ППО, в нашій статті:

Системи і комплекси ППО України в 2022 році

За матеріалами:
Finance.ua
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