Чому криптобіржі запитують інформацію про вас при реєстрації — Finance.ua

Чому криптобіржі запитують інформацію про вас при реєстрації

Вчора 09:45 — Фінтех і Картки

Реєструючись на централізованих криптобіржах, ви маєте надати певну інформацію про себе. Яку саме — розповідає виконавчий директор криптобіржі Kuna Exchange Семен Каплоушенко.

«Зареєструвався, пройшов KYC (Know Your Customer — „знай свого клієнта“ — термін про ідентифікацію і встановлення особи клієнта. — Ред.), якщо потрібно. Пройшов AML (Anti-Money Laundering — принципи щодо протидії відмиванню грошей. — Ред.) для підвищення ліміту. Це якщо для фіата. Є сервіси, які працюють тільки з криптою і не проводять таких верифікацій. Там тільки e-mail, мобільний номер», — зазначив він під час вебінару «Крипторегулювання: два боки однієї монети» на каналі Finance.ua.

Каплоушенко наголосив, що дані насамперед потрібно збирати, щоб убезпечити користувача.

"Ми як біржа взагалі не хочемо жодних персональних даних. Адже зберігання чужих персональних даних — це дуже велика відповідальність. А ще за це можна отримати на горіхи, бо є GDPR (General Data Protection Regulation, регламент в межах законодавства Європейського Союзу щодо захисту персональних даних усіх осіб у межах Європейського Союзу та Європейської економічної зони. — Ред.), різні політики та правила зберігання цих даних, їх передачі.

Глобально весь світ рухається до того, що пройти верифікацію на біржі або іншому фінансовому сервісі — це не те, що нормально, це must have. Бо так ти сам себе почуваєш у безпеці. Якщо ти не пройшов верифікацію, а твій акаунт заблокували, як визначити, що цей акаунт належить тобі?

Тому, хто хоче приховуватися, не рекомендую використовувати централізовані сервіси, зокрема біржу Kuna. Бо ми не про те, як відмити гроші, чи купити щось незаконне, ми про те, як надати найкращий сервіс", — розповів Каплоушенко.

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