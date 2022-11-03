Чому криптоактиви падають у кілька разів більше, ніж фондовий ринок: пояснення експерта — Finance.ua

Чому криптоактиви падають у кілька разів більше, ніж фондовий ринок: пояснення експерта Вчора 21:00 — Фондовий ринок

Чому криптоактиви падають у кілька разів більше, ніж фондовий ринок: пояснення експерта

Протягом майже всього 2022 року на криптовалютному та фондовому ринках продовжується ведмежа фаза. Однак при цьому фондовий ринок втрачає удвічі менше, ніж ринок криптовалют.

Про це розповів інвестор-практик із досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, лектор навчальних програм з інвестування Роберт Лі під час онлайн-вебінару «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?»

Насамперед це відображається у тому, що на фондовому ринку представлений ширший асортимент секторів.

Тобто якщо говорити про ринок криптовалют, то основне його призначення — робота з ІТ-комунікаціями, із технологіями і повністю онлайн-бізнесом. Натомість фондовий ринок має галузі реального сектору — нерухомості, комунальних підприємств, сировинних підприємств, які балансують під час кризових моментів.

"Тобто коли починається економічна криза, дехто вважає, що краще вкладатися у сировину, у гірно-видобувну галузь, що дає змогу максимально збалансувати навіть падіння.

Тому якщо порівняти фондовий і криптовалютний ринки, то бачимо, що падіння першого удвічі менше", — каже експерт.

Але, за його словами, це не єдиний фактор, який впливає на різницю динаміки цих двох ринків.

Чому криптоактиви падають/зростають у кілька разів більше та швидше

У 2022 році хвилі індексу NASDAQ та Bitcoin збігаються — різниця відображається лише у розмірі падіння.

Основними причинами цього, за словами Роберта Лі, є такі:

Інституціональність інвесторів. Не так давно на крипторинок почали приходити інституціональні інвестори — почали з’являтися фонди, ноти, які формують для себе окремі портфелі, сформовані на певні криптоактиви. На фондовому ринку крипта відображається саме через ці фонди. За словами Лі, дуже незначна частина інституціональних інвесторів, які займаються класичним інвестуванням у фондовий ринок, вкладають багато коштів у криптовалюту. Тому увагу на крипторинку в основному зосереджують самі роздрібні інвестори. Регульованість ринку. Фондовий ринок, на відміну від криптовалютного, є зарегульованим з усіх сторін. Ринок крипти ж має локальні регуляції, які обирають самі країни. Також цю діяльність регулюють певні біржі. Тобто на відміну від фондового ринку, криптовалютний має нецентралізовану регуляцію. Відмінність стратегій. Стратегії на фондовому ринку — це більш довгострокові інвестиції на десятиріччя і більше. Крім того, цей ринок має такі переваги як дивіденди та управління. Тому відрізняються навіть волатильність та динаміка руху: якщо фондовий ринок зростає у середньому на 11-12% за рік, то крипторинок може зрости до 30% — і це не буде піком. Це не дивно, бо сама ціль крипторинку — бути більш волатильним і прибутковим.

За словами інвестора, ці причини з минулого року почали корелювати між собою і змінюватися як на фондовому так і на криптовалютному ринках.

Очікування по ринку

За прогнозом інвестора, можлива помірна корекція ще 2-3 квартали.



Крім того, експерт очікує завершення або часткове згортання жорсткої політики ФРС у середині півріччя 2023 року.

Як результат — у 2023 році буде більша торговельна активність зі сторони інвесторів, менші об’єми торгів, перелом та бичачий тренд.

«На початок ІІ кварталу 2023 року я очікую, що ми все ж підемо на відновлення, будуть запускатися державні програми по відновленню ринку, і буде вже цікавіше ралі навіть довгострокове — до 5 років зростання на усіх фінансових ринках», — підсумував Роберт Лі.

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