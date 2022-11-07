Чому деяких новобудов немає в графіках планових відключень світла — Finance.ua

Чому деяких новобудов немає в графіках планових відключень світла Вчора 15:32 — Особисті фінанси

Чому деяких новобудов немає в графіках планових відключень світла

Компанія-постачальник електроенергії Yasno пояснила , чому адрес деяких новобудов немає в графіках погодинних відключень світла.

Так, часто кияни скаржаться, що не можуть знайти деякі адреси новобудов у графіку, тож світло відключають хаотично і надовго.

«Це тому, що за документами ці будівлі — досі будмайданчики. Для будмайданчиків графік відключень є більш жорстким, тому що вони є промоб’єктами», — зазначив виконавчий директор компанії Сергій Коваленко.

Він пояснив, що під час спорудження будинку девелоперські компанії підключають його до мережі як будмайданчик. Після завершення будівництва його мають підключити на постійну схему живлення, власники квартир повинні укласти договори з оператором систем розподілу (обленерго або ДТЕК) і після цього з Yasno.

За словами Коваленка, деякі будівельні компанії не підключають споруди до електромережі «за нормальною схемою», через це мешканці сплачують за світло за промисловим тарифом.

«Ми взагалі не розуміємо, що будинок вже заселений, і тому не можемо внести його у графік відключень», — кажуть у Yasno.

Довідка Finance.ua:

голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об’єкти енергетичної інфраструктури;

а міська влада Львова повертатиме ОСББ, керуючим компаніям та іншим виконавцям житлових послуг будинків 50% від вартості генераторів. Ось тут розповіли, як це працюватиме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.