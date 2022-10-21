Чому бізнес все частіше звертається за послугами фрилансерів (інфографіка) — Finance.ua

Чому бізнес все частіше звертається за послугами фрилансерів (інфографіка) Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Чому бізнес все частіше звертається за послугами фрилансерів (інфографіка)

Попри війну та проблеми в Україні, попит на послуги фрилансерів продовжує зростати. На початку осені, порівнюючи з літом минулого року, попит на послуги фриланс-спеціалістів виріс на 30%. Восени стартував і бізнес-сезон, з початком якого попит також продовжив зростати. І станом на середину жовтня це зростання продовжується — кількість виконанних проєктів збільшилася на 38%, а оборот — на 45% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це розповіли аналітики компанії Freelancehunt

Чому зростає попит на послуги фрилансерів

«Сезонність на фрилансі спостерігається з початку жовтня і до середини квітня. Цей рік був винятком, оскільки війна внесла свої корективи. Попри літо, ринок продовжував зростати. За нашими прогнозами, ринок продовжить зростати як мінімум до травня наступного року», — йдеться у повідомленні у Freelancehunt.

Причиною такого стрімкого зростання попиту на ринку фрилансу є попит на спеціалістів серед малого та середнього бізнесу, а також зручний формат співпраці на проєктній основі. Не всі можуть наймати потрібних спеціалістів у штат і забезпечувати їх постійною роботою. Є дуже багато різнопланових разових завдань, з якими чудово справляються фрилансери.

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За даними дослідження, попит на послуги фрилансерів генерує малий та середній бізнес. Зазвичай це ФОП чи компанії, в яких працюють від 2 до 50 осіб. Також є завдання від великих компаній, але їх усього 4,1%.

Більшість підприємців (62,1%) замовляють послуги в кількох категоріях, що дає можливість виконувати різнопланові завдання і не наймати спеціалістів у штат. Це також свідчить, що у замовників є успішний досвід співпраці з фрилансерами й вони часто користуються їхніми послугами.

Переважно проєкти на фрилансі замовляють компанії з Ecommerce та торгівлі — 22,7%, IT-компанії — 18,7%, вебстудії — 13,6%, консалтингу та сфери послуг — 12,1%. Також по допомогу звертаються стартапи (9,6%), яким потрібні спеціалісти для швидкого та якісного виконання завдань за достатньо доступною ціною.Часто звертаються агентства з маркетингу (8,1%) і дизайну (6,1%). Рідше — представники промисловості (5,1%) та компанії у сфері навчання (2,0%).

Тут потрібно зазначити, що половина замовників звертається по допомогу до фрилансерів мінімум 1 раз на місяць, а є й ті, хто співпрацює з кількома виконавцями на проєктній основі тривалий час. У такий спосіб можна замовити на фрилансі не тільки переклад тексту чи зміни на сайті, а й налаштування реклами в Google та розробку нових картинок для NFT-колекції.

Найбільше замовлень у категоріях «Програмування» — 22,5%, «Дизайн» — 21,1% і «Робота з текстами» — 16,8%. Також популярні «Просування» (8,5%) та «Послуги» (7,9%).

В яких випадках бізнес звертається до фрилансерів

Здебільшого бізнес шукає фахівця на фрилансі для виконання конкретного завдання (18,9%) або ж не хоче брати спеціаліста в штат, оскільки для нього немає постійного завантаження (19,4%). Також бувають випадки, коли свої співробітники не встигають (9,4%), чи підприємці не наймають спеціаліста в штат, оскільки це дорого (7,6%).Зазвичай послуги фрилансерів, наприклад, з налаштування реклами чи розробки сайту, дешевші, ніж в агентств (12%), а формат співпраці зручніший завдяки фриланс-сервісам, які допомагають з пошуком і гарантують безпечну роботу.

Саме бізнес є тригером збільшення попиту на фрилансерів в Україні. Війна спонукала багатьох шукати нові можливості, щоб заробити гроші, працюючи віддалено. І тут на допомогу прийшли сервіси фрилансу.

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