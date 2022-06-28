Чому біженці з України, які мають намір залишатися в Польщі, переїжджатимуть у менші містечка та села — Finance.ua
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Чому біженці з України, які мають намір залишатися в Польщі, переїжджатимуть у менші містечка та села

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Як інформує Bankier.pl, про підготовку програми для біженців повідомила новопризначена міністерка у канцелярії прем’єр-міністра Агнешка Щигай, яка займається темою соціальної інтеграції біженців з України, які перебувають у Польщі.
Ця програма покликана заохотити українців, які планують залишатись у Польщі на триваліший час, переїхати з великих міст до менших, а також селитись у селах. «Ми хочемо заохотити українців переїжджати з великих міст у провінцію, тому що там буде житло, робота, а також у цьому є потреба, адже польське село трохи знелюдніло», — сказала Агнешка Щигай.
Головними стимулами для біженців має стати надання житла з низькою орендною платою.
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«Йдеться про використання потенціалу незаселеного житла, якого у нас багато в сільській місцевості», — зазначила міністерка.
Вона додала, що, в середньому, в гміні з населенням 15-20 тисяч жителів, є приблизно 30–40 приміщень, які можна адаптувати. «Можна використовувати їх в оренду -орендувати у приватників для потреб міста наприклад на 5-6 років. Комуна взяла б за це відповідальність, вона б цим користувалася, даючи можливість жити сім’ям», — пояснила Щигай.
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Також у малих містах часто легше знайти роботу. Міністерка сказала, що серед біженців з України велика кількість жінок, які могли б працювати, надаючи соціальні послуги, зокрема, у догляді за людьми похилого віку, адже у цій сфері завжди не вистачає працівників.

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За матеріалами:
ukrayina.pl
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