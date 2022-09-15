Чого очікувати від долара найближчим часом: експерт поділився прогнозом — Finance.ua
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Чого очікувати від долара найближчим часом: експерт поділився прогнозом

Валюта
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Найлижчим часом курс долара в Україні буде відносно стабільним, очікувати якихось нових різких стрибків не варто.
Такий прогноз зробив економічний експерт Борис Кушнірук, передає 24 канал.
На його думку, при цьому може відбуватися повзуча девальвація національної готівкової валюти. Додатковий тиск на курс гривні буде надавати розрив ще між готівковим курсом і безготівковим, додав експерт:
«Коли різниця дуже суттєва, а саме таку ситуацію ми мали протягом декількох місяців, а потім НБУ підвищив офіційний курс долара до 36,6 гривні, відповідно ситуація трохи стабілізувалася. Але зараз ми бачимо нову хвилю розриву між готівковим і безготівковим курсом, що, відповідно, створює проблеми для того, щоб утримувати курс»,
сказав економічний експерт Борис Кушнірук.

13 вересня Кабінет Міністрів України підтримав проект державного бюджету на 2023 рік. В ньому зазначено, що середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.
За матеріалами:
УНІАН
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