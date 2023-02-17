Чого чекати від валютного курсу наступного тижня: думка експерта — Finance.ua

Чого чекати від валютного курсу наступного тижня: думка експерта
Протягом 20-26 лютого на валютному ринку буде спостерігатися досить стабільна і прогнозована ситуація, а готівковий курс долара буде у вже звичному проміжку-39,5-41 грн/дол.
Про це повідомив директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко в коментарі УНІАН.
«Водночас ми припускаємо, що на ринку цілком можливі ситуативні коливання з одномоментним зростанням або зменшенням курсу (тобто протягом одного банківського дня) на 0,1-0,3 грн за 1 дол., але в межах зазначеного коридору», — зазначив експерт.
Він нагадав, що протягом січня-лютого на стабільність готівкового курсу валют впливає ряд факторів, зокрема, стримана інфляція (у січні її рівень не перевищив 0,8%), політика НБУ щодо утримання без змін облікової ставки та офіційного курсу валют, а також баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту за рахунок впроваджених «конвертаційних» депозитних програм.
Також на стабільність готівкового курсу вплинули безперервна макрофінансова допомога в розмірі близько 4 млрд дол. від країн-партнерів, експортні надходження переважно від продажу зернових, а також психологічна стійкість суспільства до викликів війни та героїзм ЗСУ у боротьбі з ворогом.
«Таким чином, наступного тижня ситуація на валютному ринку навряд чи зазнає істотних змін: готівковий курс долара не опуститься нижче 39,5 грн і не „злетить“ вище 41 грн», — резюмував Марченко.
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