Чого чекати від курсу цього тижня? — Finance.ua
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Чого чекати від курсу цього тижня?

Вчора 16:00Валюта
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Чого чекати від курсу цього тижня?Чого чекати від курсу цього тижня?
Кабмін зараз намагається перезапустити роботу економіки в регіонах, які не охоплені бойовими діями, каже аналітик Roboforex, Андрій Гойлов.
Зокрема, вжито низку заходів для підтримки малого та середнього бізнесу: скасовано перевірки, знято обмеження на отримання ліцензій та знижено податки.
За словами експерта, цього тижня Верховна Рада має скасувати ПДВ та акцизний збір на пальне.
«У вівторок відбудеться третій аукціон Мінфіну з розміщення військових ОВДП. Ринку будуть запропоновані держоблігації у гривнях з термінами погашення у 2 та 12 місяців, а також 12 місяців — у доларах США. Наразі ці папери користуються попитом у інвесторів. Загалом Мінфін планує залучити близько 400 млрд грн за воєнними випусками ОВДП. НБУ заявив про намір викупити частину цих паперів, що по суті є „прихованою“ емісією гривні», — зазначає експерт.
За його словами, це може спричинити суттєву девальвацію української національної валюти, коли почне повноцінно функціонувати міжбанк.
Зараз усі угоди між НБУ та комерційними банками проходять «напряму». Регулятор активно стимулює їх укладати угоди між собою на прискорення відновлення ринку.
Зазначимо також, що минулого тижня МВФ терміново виділив Україні 1,4 млрд доларів США.
До цього ми отримали 1,2 млрд євро від ЄС.
Паралельно продовжуються консультації з іншими партнерами щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги.
Зі зрозумілих причин випуск єврооблігацій зараз неможливий.
За матеріалами: Finance.UA
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