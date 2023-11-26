Chevrolet презентувала золотий автомобіль — Finance.ua

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Chevrolet презентувала золотий автомобіль

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Chevrolet презентувала золотий автомобіль
Chevrolet презентувала золотий автомобіль
23 листопада 1954 року американська корпорація General Motors випустила 50-мільйонний автомобіль — Chevrolet Bel Air Sport Coupe 2-door. Він був позолочений як зовні, так і всередині. 600 автомобільних частин покрили 24-каратним золотом, а на дверях розмістили золотий медальйон, який створили з нагоди випуску ювілейного автомобіля.
Chevrolet Bel Air оснащений двигуном V8 об'ємом 4,3 л. Ювілейний випуск General Motors став загальнонаціональним святом. У цей день компанія відкрила 114 фабрик і 11 центрів по всій країні. Їх відвідали понад 1 млн людей. Кожен отримав сувенірну золоту монету або медальйон «Карнавал» та буклет на 40 с.
Кертіс Харлоу, президент General Motors, сказав, що 50-мільйонний автомобіль — величезний прорив в автомобільному світу.
Chevrolet Bel Air — американський повнорозмірний автомобіль, який випускав підрозділ Chevrolet корпорації General Motors з 1949-го по 1975 рік. Його назвали на честь престижного району американського міста Лос-Анджелеса штату Каліфорнії.
З 1950-го по 1952 роки ім'ям Bel Air позначали хардтоп моделі Chevrolet Styleline Deluxe. До 1959-го Bel Air був найдорожчою і найкраще укомплектованою моделлю Chevrolet. 1958 року компанія випустила нову модель автомобіля — Chevrolet Bel Air Impala. 1965-го з’явилася Chevrolet Impala Caprice. Вона стала моделлю найвищого цінового діапазону, а Bel Air став автомобілем середнього класу. Нижче від нього була лише модель Chevrolet Biscayne, яку використовували для роботи в службі таксі.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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