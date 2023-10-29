Chevrolet Bolt наступного покоління отримає нову батарею — Finance.ua

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Chevrolet Bolt наступного покоління отримає нову батарею

Фондовий ринок
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Chevrolet Bolt наступного покоління отримає нову батарею
Chevrolet Bolt наступного покоління отримає нову батарею
Керівник GM Мері Барра підтвердила, що електромобіль що Chevrolet Bolt отримає акумуляторну батарею нового покоління, яка матиме більшу ємність та підтримуватиме потужну зарядку.
Звіт General Motors про фінансові результати за третій квартал 2023 року принесло погані новини для шанувальників електромобілів, зокрема, затримки початку випуску кількох електромобілів, уповільнення їх виробництва та скорочення витрат на електромобілі.
Але були також хороші новини про наступне покоління Chevrolet Bolt EV, появу якого компанія вперше підтвердила в липні, коли заявила, що використовуватиме новий акумулятор і технологію приводу Ultium від GM.
«Ще одним ключовим моментом для нас є Chevrolet Bolt EV наступного покоління. Я знаю, що на ринку були деякі припущення щодо того, чому ми розробляємо новий Bolt EV. Наша стратегія полягає в тому, щоб спиратися на величезний капітал, який має наш бренд, і робити це якомога ефективніше», — сказав генеральний директор GM Мері Барра.
Вона також зазначила, що GM відмовився від попереднього плану витратити 5 мільярдів доларів на кілька нових бюджетних електромобілів, та планує використовувати у своїх новинках найновіші технічні рішення.
Барра також повідомила, що наступне покоління Bolt EV матиме літій-залізо-фосфатний акумулятор, але вона утрималася від будь-яких оцінок запасу ходу.
За матеріалами:
Autogeek
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