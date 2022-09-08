Чеська фінансова група PPF пішла з рф, продавши банківський бізнес — Finance.ua
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Чеська фінансова група PPF пішла з рф, продавши банківський бізнес

Фондовий ринок
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Чеська PPF Group, що володіє банком Home Credit, повністю пішла з росії, продавши свої частки у ХКФ Банку.
Про це йдеться у заяві інвесткомпанії.
Відхід з росії був завершений після того, як PPF та Home Credit закрили угоду з продажу своєї 100-відсоткової частки участі у російському ХКФ Банку.
Останніми було продано 49,5% акцій ХКФ Банку, раніше його нові акціонери придбали 50,5% фінансово-кредитної організації. «Результатом усієї угоди є вихід PPF і групи Home Credit з російського банківського ринку», — наголошується в прес-релізі.
У травні 2022 PPF Group вийшла з агробізнесу в росії, продавши частку в російському агрохолдингу «РАВ Агро» компанії «Земельний резерв».
У червні 2022 року PPF Group оголосила про продаж контрольної частки (50,5%) у російських «дочках», серед яких російське відділення Home Credit, місцевим інвесторам.
У серпні стало відомо, що PPF Group продала інвесторам 49,5%, що залишилися, у двох російських компаніях Home Credit — «Хоум Кредит Страхуванні» і мікрокредитній організації «Купи не копи» — за 16,4 млрд рублів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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