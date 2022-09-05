Chery представила оновлений кросовер Tiggo 8 (фото) — Finance.ua
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Chery представила оновлений кросовер Tiggo 8 (фото)

Технології&Авто
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Chery представила оновлений кросовер Tiggo 8 (фото)
У Піднебесній стартував прийом замовлень на Chery Tiggo 8 2023 модельного року. Кросовер отримав доопрацьований інтер’єр зі здвоєним дисплеєм та модернізовану роботизовану трансмісію.
Судячи із зображень, оновленій версії змінили візерунок ґратів радіатора, а над чотирисекційними денними ходовими вогнями з’явилася окрема протитуманна оптика. Ймовірно, змін у задній частині кузова немає.
Chery представила оновлений кросовер Tiggo 8 (фото)
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Передня панель в інтер’єрі є якимось міксом з елементів інших моделей. Подвійний екран запозичений у повнопривідного Tiggo 8 Pro Max. Блок клімат-контролю з регулюванням залишився тим самим. Накладка центрального тунелю та сама, що й на повнопривідному Tiggo 7 Pro.
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Рушійною силою авто як і раніше є півторалітровий турбований двигун SQRE4T15C потужністю 156 к.с. та 230 Нм. Він може поєднуватися як з 6-швидкісною МКПП так і уже згаданим 6-діапазонним «роботом» із двома зчепленнями «мокрого» типу.
Нагадаємо, кросовери марки Chery користуються попитом на українському ринку. Останнім часом найкраще продаються кросовери Tiggo 4.
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За матеріалами:
mmr.ua
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