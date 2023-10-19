Chery представила новий гібридний кросовер потужністю майже 500 к.с. — Finance.ua

Chery представила новий гібридний кросовер потужністю майже 500 к.с. Сьогодні 04:36 — Фондовий ринок

Chery представила новий гібридний кросовер потужністю майже 500 к.с.

Китайська компанія Chery в рамках заходу Chery Technology Day 2023 представила новий кросовер під назвою Fengyun T9. Новинка є гібридною модифікацією моделі Tiggo 9.

Довжина авто складає 4820 мм, ширина — 1930 мм, а висота — 1710 мм. Розмір колісної бази дорівнює 2820 мм. Новинка отримала закриту панель на місці радіаторної решітки, рельєфний капот, вузькі світлодіодні фари, потайні дверні ручки і панорамний дах.

У салоні автомобіля кількість фізичних кнопок зведена до мінімуму. Кросовер може похизуватися об'єднаними в один блок цифровою панеллю приладів і сенсорним екраном мультимедійної системи, а також відразу 27 повітроводами кліматичної системи.

Рушійною силою Fengyun T9 є гібридна силова установка, до складу якої входять 1,5-літровий турбодвигун, електромотори і триступенева трансмісія. Привід передній чи повний. У першому випадку потужність сягає 224 кінські сили. Потужність повнопривідної версії - 462 к.с.

Нагадаємо, автомобілі марки Chery користуються попитом серед українців. У нашій країні китайська марка представлена виключно кросоверами.

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MMR За матеріалами:

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