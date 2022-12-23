«Чернівціводоканал» отримає 16,4 мільйона євро на модернізацію від KfW — Finance.ua

«Чернівціводоканал» отримає 16,4 мільйона євро на модернізацію від KfW
Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» отримає грант на 16,4 мільйона євро від Кредитної установи для відбудови (KfW) на модернізацію.
Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.
Зазначається, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про підписання Грантової та Проєктної угоди між Кабінетом Міністрів України, Кредитною установою для відбудови (KfW) та КП «Чернівціводоканал».
Кошти спрямують на реконструкцію магістральних водопровідних мереж, насосних станцій та очисних споруд, закупівлю та монтаж обладнання:
- смарт-лічильників;
- ремонтних та вимірювальних приладів;
- обладнання для хімічної лабораторії;
- спеціального та технологічного транспорту;
- інструменти, тощо.
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