Через збройну агресію росії в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюються у 10 мільярдів доларів — Finance.ua

Через збройну агресію росії в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюються у 10 мільярдів доларів Сьогодні 07:48

Через збройну агресію росії в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюються у 10 мільярдів доларів

Через збройну агресію росії в Україні додаткові викиди CO2 вже оцінюються у 10 мільярдів доларів. Однак наша країна продовжує виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання та не відмовляється від своїх кліматичних цілей.

На цьому наголосив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко.

Цього року темою зустрічі стали питання фінансування майбутніх ініціатив щодо скорочення викидів SLCP, тобто нетривало існуючих забруднювачів довкілля. Вони «на другому місці» після СО2 за впливом на зміну клімату, адже можуть зберігатися в атмосфері від декількох днів до десятиліть. Серед таких «руйнівників» клімату і метан.

«Однак навіть попри війну Україна взяла на себе зобов’язання та ухвалила План заходів із скорочення викидів метану „Global Methane Pledge“. До 2030 року плануємо скоротити їх на 30%. Також ми продовжуємо впроваджувати євроінтеграційні реформи, які дозволять українським підприємствам-забруднювачам модернізуватися, ми рухаємося до принципів циркулярної економіки та зеленого розвитку», — відзначив Євгеній Федоренко.

За його словами, Україна вже планує своє зелене відновлення з використанням найкращих інноваційних технологій, наприклад таких, як водень. І це стане інвестицією нашої країни у глобальну світову роботу із запобігання зміні клімату.

Економічна Правда За матеріалами:

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