Через війну врожай в Україні буде менший на 20% — Finance.ua

Через війну врожай в Україні буде менший на 20%

Вчора 11:33 — Аграрний ринок

Вторгнення рф підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.

Про це пише британська розвідка.

Дослівно: "Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.

Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах".

Нагадаємо, ООН попередила, що якщо рф не розблокує порти України, це може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

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