Через війну врожай в Україні буде менший на 20% — Finance.ua
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Через війну врожай в Україні буде менший на 20%

Вчора 11:33Аграрний ринок
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Вторгнення рф підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.
Про це пише британська розвідка.
Дослівно: "Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.
Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах".
Нагадаємо, ООН попередила, що якщо рф не розблокує порти України, це може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.
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За матеріалами: Економічна Правда
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