Через війну в Україні ціни на продовольство зросли до найвищого рівня в історії – ООН — Finance.ua
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Через війну в Україні ціни на продовольство зросли до найвищого рівня в історії – ООН

Вчора 06:09Аграрний ринок
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Через війну в Україні ціни на продовольство зросли до найвищого рівня в історії – ООНЧерез війну в Україні ціни на продовольство зросли до найвищого рівня в історії – ООН
Світові ціни на продовольчі товари підскочили в березні до найвищого рівня за всю історію, оскільки війна Росії проти України спровокувала нестачу на зернових ринках.
Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організації ООН (ФАО).
Індекс продовольчих цін ФАО у березні становив у середньому 159,3 пункту, що на 12,6% більше, ніж у лютому, коли він уже досяг свого найвищого рівня з моменту створення в 1990 році.
Ціни на зернові зросли в березні на 17,1% через значне зростання цін на пшеницю та все грубе зерно. На Україну та Росію припадає близько 30% та 20% світового експорту пшениці та кукурудзи відповідно.
Протягом місяця війни світові ціни на пшеницю зросли на 19,7%, а на кукурудзу — на 19,1% проти березня, досягнувши рекордного рівня разом з цінами на ячмінь і сорго.
Індекс цін на рослинну олію виріс на 23,2% через підвищення котирувань на соняшникову олію, провідним світовим експортером якої є Україна. Ціни на пальмову, соєву та рапсову олію також помітно зросли в результаті підвищення цін на олію з насіння соняшнику та зростання цін на сиру олію.
Щодо цукру, індекс виріс на 6,7% через підвищення курсу бразильського реала та високих цін на нафту. М’ясо подорожчало на 4,8% до історичного максимуму через нестачу свиней у Західній Європі та скорочення поставок птиці після спалахів пташиного грипу.
Індекс цін на молочну продукцію виріс на 2,6% і був на 23,6 відсотка вище, ніж у березні 2021 року.
За матеріалами: Економічна Правда
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