Через війну українцям можуть збільшити робочий тиждень: кому доведеться працювати довше — Finance.ua

Через війну українцям можуть збільшити робочий тиждень: кому доведеться працювати довше Сьогодні 11:15 — Особисті фінанси

Через війну українцям можуть збільшити робочий тиждень: кому доведеться працювати довше

В Україні через воєнний стан підприємства можуть переходити на подовжений робочий тиждень. Зокрема, їм дозволяється вводити шестиденний робочий тиждень, а тривалість роботи підвищувати до 10 годин на день.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань праці.

Зазначається, що згідно з вимогами ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 р. № 2136-IX, звичайну тривалість робочого часу в період дії воєнного стану можна збільшити до 60 годин на тиждень для працівників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Паралельно людям також мають збільшити заробітну плату.

«Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу в період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень», — йдеться в повідомленні.

Тобто, у роботодавця є право перейти з п’ятиденного на шестиденний робочий тиждень, а також змінювати графіки роботи своїх співробітників. При цьому тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

Довідка Finance.ua:

у Кабміні вважають, що вже зараз наша країна особливо потребує фахівців у медичній та соціальній сферах. З огляду на це, уряд збільшить держзамовлення на підготовку цих фахівців у навчальних закладах;

крім того, Кабмін переконаний, що відновлення України стане «наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової війни». Тому на деякі професії буде дуже високий попит. Це стосується, зокрема, саперів та будівельників.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.