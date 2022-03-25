Через війну українці отримали право на дострокову пенсію — Finance.ua

Через війну українці отримали право на дострокову пенсію

Вчора 09:13 — Казна та Політика

Через війну українці отримали право на дострокову пенсію

Особи, що входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Марину Лазебну.

«У разі загибелі осіб, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищенні норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців», — сказано в повідомленні.

Крім цього, особам, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад та приймають безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

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