Через ракетний обстріл є пошкодження в шістьох областях — Міненерго — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через ракетний обстріл є пошкодження в шістьох областях — Міненерго

Енергетика
64
Через ракетний обстріл є пошкодження в шістьох областях — Міненерго
Через ракетний обстріл є пошкодження в шістьох областях — Міненерго, Фото: Міненерго
Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував наслідки чергової масованої ракетної та дронової атаки на об‘єкти енергетики.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
За його словами, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях.
Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах.
Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
«Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання», — додав Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.