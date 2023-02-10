Через ракетний обстріл є пошкодження в шістьох областях — Міненерго — Finance.ua

Через ракетний обстріл є пошкодження в шістьох областях — Міненерго Сьогодні 12:45 — Енергетика

Через ракетний обстріл є пошкодження в шістьох областях — Міненерго, Фото: Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував наслідки чергової масованої ракетної та дронової атаки на об‘єкти енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За його словами, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях.

Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах.

Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

«Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання», — додав Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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