Через ракетну атаку у Києві відбуваються екстрені відключення — Finance.ua

Через ракетну атаку у Києві відбуваються екстрені відключення Сьогодні 14:27 — Енергетика

Через ракетну атаку у Києві відбуваються екстрені відключення

Через ракетну атаку у Києві відбуваються екстрені відключення.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

️"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Слідкуйте за оновленнями! Ми продовжуємо працювати, щоб забезпечити вас світлом в новорічну ніч, якщо ворожі атаки не досягнуть цілей", — сказано в повідомленні.

В Одеській та Миколаївській областях також повідомляють про запроваджене обмеження електропостачання у зв’язку з загрозою ворожого удару.

«У зв’язку з загрозою ракетного удару Укренерго проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему в разі влучання в нашу інфраструктуру. Тому зараз можливі позапланові відключення електроенергії до нормалізації обстановки», — зазначив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

«Обмеження по енергетиці в області, щоби зменшити потенційні пошкодження», — повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також екстрені відключення діють у Дніпропетровській області.

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