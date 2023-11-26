Через похолодання в Україні можуть запровадити графіки відключення світла, — експерт — Finance.ua
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Через похолодання в Україні можуть запровадити графіки відключення світла, — експерт

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Через похолодання в Україні можуть запровадити графіки відключення світла, — експерт
Через похолодання в Україні можуть запровадити графіки відключення світла, — експерт
В Україні можуть запровадити графіки відключень світла на 1−2 години. Це може статися, якщо не вдасться компенсувати дефіцит електроенергії за низьких температур.
Таку думку висловив в ефірі телеканалу «Київ» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, все залежатиме від середньодобової температури.
«Дуже багато є розрахунків, дуже багато різних сценаріїв, як можуть розвиватися події. Але я думаю, що за середньодобової температури десь -8 — -10°C, на жаль, доведеться застосовувати графіки. До цього українцям треба бути готовими, хоча мені здається, в моїй інформаційній бульбашці більша частина людей розуміла це ще до настання зими і відповідно готувалися», — пояснив експерт.
22 листопада НЕК «Укренерго» повідомило, що 22 листопада в українській енергосистемі виявлено дефіцит електроенергії. Там прогнозували, що до вечора він збільшиться.
Зростання дефіциту електроенергії в компанії повʼязують із кількома факторами: збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.
Раніше Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило, що енергетика країни отримала три рівні захисту від ракет та дронів, які запускає росія. Зокрема, було проведено спорудження габіонів та біг-бегів. Крім того, довкола таких обʼєктів будуються бетонні конструкції.
За матеріалами:
УНІАН
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