Через похолодання в Україні можуть запровадити графіки відключення світла, — експерт Вчора 13:03

Через похолодання в Україні можуть запровадити графіки відключення світла, — експерт

В Україні можуть запровадити графіки відключень світла на 1−2 години. Це може статися, якщо не вдасться компенсувати дефіцит електроенергії за низьких температур.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу «Київ» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, все залежатиме від середньодобової температури.

«Дуже багато є розрахунків, дуже багато різних сценаріїв, як можуть розвиватися події. Але я думаю, що за середньодобової температури десь -8 — -10°C, на жаль, доведеться застосовувати графіки. До цього українцям треба бути готовими, хоча мені здається, в моїй інформаційній бульбашці більша частина людей розуміла це ще до настання зими і відповідно готувалися», — пояснив експерт.

22 листопада НЕК «Укренерго» повідомило, що 22 листопада в українській енергосистемі виявлено дефіцит електроенергії. Там прогнозували, що до вечора він збільшиться.

Зростання дефіциту електроенергії в компанії повʼязують із кількома факторами: збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Раніше Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило, що енергетика країни отримала три рівні захисту від ракет та дронів, які запускає росія. Зокрема, було проведено спорудження габіонів та біг-бегів. Крім того, довкола таких обʼєктів будуються бетонні конструкції.

УНІАН За матеріалами:

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