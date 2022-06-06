Через платформу United24 за місяць зібрали понад 1,5 мільярда на підтримку України — Finance.ua

Крім того, Міністерство охорони здоров’я доставило 35 ШВЛ на суму 26,5 млн грн.
За напрямком відбудови України зібрано 290 тис. 303 дол.
Довідка Finanace.ua:
Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав указ щодо ініціативи створення національного бренду United24 для об’єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України;
очікується, що фандрейзингова платформа United24 стане «єдиним вікном» для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян з метою підтримки України, зокрема за такими напрямами: допомога Збройним силам, гуманітарна, медична допомога і допомога дітям, відновлення інфраструктури, цифрова та інформаційна протидія збройній агресії.