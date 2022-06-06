Через платформу United24 за місяць зібрали понад 1,5 мільярда на підтримку України — Finance.ua
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Через платформу United24 за місяць зібрали понад 1,5 мільярда на підтримку України

Вчора 17:16Казна та Політика
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Через платформу United24 за місяць зібрали понад 1,5 мільярда на підтримку УкраїниЧерез платформу United24 за місяць зібрали понад 1,5 мільярда на підтримку України
Упродовж першого місяця роботи фандрейзингової платформи United24 з акумулювання коштів на підтримку України зібрано понад 51,3 млн доларів США, або ж 1,5 млрд гривень.
Про це повідомляється на каналі проєкту в Телеграм.
«Понад 50 мільйонів доларів за місяць United24! А конкретніше — 51 330 630 доларів або 1 501 672 476 гривень. Дякуємо кожному із вас за підтримку», — заявили у команді проєкту.
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Зазначається, зокрема, що завдяки цим коштам Міністерство оборони придбало для захисників понад 35 тис. шоломів, 30 тис. бронежилетів та 7 спеціальних машин.
«Ваші внески охороняють воїнів на полі бою! Загальна їх сума становила $48 702 830», — пояснили в команді United24.
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Крім того, Міністерство охорони здоров’я доставило 35 ШВЛ на суму 26,5 млн грн.
За напрямком відбудови України зібрано 290 тис. 303 дол.

Довідка Finanace.ua:

  • Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав указ щодо ініціативи створення національного бренду United24 для об’єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України;
  • очікується, що фандрейзингова платформа United24 стане «єдиним вікном» для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та громадян з метою підтримки України, зокрема за такими напрямами: допомога Збройним силам, гуманітарна, медична допомога і допомога дітям, відновлення інфраструктури, цифрова та інформаційна протидія збройній агресії.

Як допомогти українській армії

За матеріалами: Укрінформ
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