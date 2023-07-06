Через нічні обстріли на Львівщині знеструмлено лінію електропередач та підстанції — Finance.ua
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Через нічні обстріли на Львівщині знеструмлено лінію електропередач та підстанції

Енергетика
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Через нічні обстріли на Львівщині знеструмлено лінію електропередач та підстанції
Через нічні обстріли на Львівщині знеструмлено лінію електропередач та підстанції
Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Станом на ранок 6 липня внаслідок ворожого удару у Львівській області було знеструмлено лінію електропередачі та 3 трансформаторні підстанції.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Внаслідок цього без світла залишилися два населених пункти.
Також через ворожі обстріли без електропостачання залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. У Донецькій області знеструмлювалися майже 15 тисяч споживачів.
Міненерго повідомляє, що наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.
У Херсонській області енергетики досі ліквідовують наслідки повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.
Окрім цього, внаслідок технологічних порушень, які сталися в Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлена частина споживачів.
Нагадаємо, окупаційні сили російської федерації вночі 6 червня завдали ракетних ударів по Львову. Влучили в багатоповерховий будинок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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