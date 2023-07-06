Через нічні обстріли на Львівщині знеструмлено лінію електропередач та підстанції — Finance.ua

Через нічні обстріли на Львівщині знеструмлено лінію електропередач та підстанції
Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Станом на ранок 6 липня внаслідок ворожого удару у Львівській області було знеструмлено лінію електропередачі та 3 трансформаторні підстанції.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Внаслідок цього без світла залишилися два населених пункти.
Також через ворожі обстріли без електропостачання залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. У Донецькій області знеструмлювалися майже 15 тисяч споживачів.
Міненерго повідомляє, що наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.
У Херсонській області енергетики досі ліквідовують наслідки повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.
Окрім цього, внаслідок технологічних порушень, які сталися в Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлена частина споживачів.
Нагадаємо, окупаційні сили російської федерації вночі 6 червня завдали ракетних ударів по Львову. Влучили в багатоповерховий будинок.
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