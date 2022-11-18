Через «Дію» українці придбали облігацій на 142 мільйони — Finance.ua

Через «Дію» українці придбали облігацій на 142 мільйони Сьогодні 11:28 — Фондовий ринок

Через «Дію» українці придбали облігацій на 142 мільйони

Українці вже придбали 142 тисячі військових облігацій через застосунок «Дія» на майже 142 млн грн.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українці вже придбали 142 тисячі військових облігацій через Дію. Це майже 142 мільйони гривень, які працюють на перемогу України. У лідерах — Херсон, Донецьк та Мелітополь. Нещодавно розпродали дві облігації — Луганськ та Крим. Додали два міста — Енергодар та Бердянськ», — сказав міністр.

Федоров зазначив, що власники облігацій спонсорують перемогу. Купуючи ОВДП, українці не сплачують комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю.

«Саме з бюджету виплачується заробітна плата військовим, вчителям та медикам. Купується зброя, техніка, медикаменти, каски та броніки для ЗСУ. Працюють підприємства та виплачують пенсії, соціальні виплати. Для того, щоб ми могли гідно тримати оборону, а ЗСУ деокуповувати міста, економіка має працювати. Кошти мають працювати», — додав міністр.

Як повідомлялось, 3 жовтня в застосунку «Дія» з’явилась нова послуга — купівля військових облігацій. Це цінні папери, що випускає держава під час російського вторгнення. Вартість однієї ОВДП стартує від 900 грн. Вони різняться за: датами виплат — на строк до 1,5 року; відсотками доходу — від 11% до 16% річних; назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій — Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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