Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 200 мільйонів — Finance.ua

Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 200 мільйонів
Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 200 мільйонів
На потреби української армії через застосунок «Дія» зібрані понад 200 млн грн.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.
«Понад 200 мільйонів гривень на українську армію через Дію. Таку суму зібрали 200 тисяч українців через наш застосунок. Дякую кожному. Підтримка військових є надважливою», — сказано в повідомленні.
Як зазначається, усі донати йдуть у фонд «Повернись живим», за які українським військовим фонд вже передав:
- 3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі);
- 12 206 бронежилетів;
- 5660 шоломів;
- 11 905 засобів зв’язку та 357 шлюзів до них;
- 391 мобільний роутер;
- 2372 квадрокоптери;
- 11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів;
- 1365 ноутбуків;
- 1173 смартфони (для операторів БПЛА);
- 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;
- 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;
- 1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо);
- 73 автомобілі;
- 1317 генераторів для живлення;
- 144 джерела безперебійного живлення.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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