Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 200 мільйонів — Finance.ua

Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 200 мільйонів

Вчора 09:36 — Особисті фінанси

Через «Дію» для української армії зібрали вже понад 200 мільйонів

На потреби української армії через застосунок «Дія» зібрані понад 200 млн грн.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі

«Понад 200 мільйонів гривень на українську армію через Дію. Таку суму зібрали 200 тисяч українців через наш застосунок. Дякую кожному. Підтримка військових є надважливою», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, усі донати йдуть у фонд «Повернись живим», за які українським військовим фонд вже передав:

3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі);

12 206 бронежилетів;

5660 шоломів;

11 905 засобів зв’язку та 357 шлюзів до них;

391 мобільний роутер;

2372 квадрокоптери;

11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів;

1365 ноутбуків;

1173 смартфони (для операторів БПЛА);

426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;

697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;

1158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу тощо);

73 автомобілі;

1317 генераторів для живлення;

144 джерела безперебійного живлення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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