Через атаки на Discord хакери викрали NFT токени щонайменше на 22 мільйони доларів — Finance.ua

Через атаки на Discord хакери викрали NFT токени щонайменше на 22 мільйони доларів Вчора 03:07 — Фінтех і Картки

Згідно з нещодавнім звітом TRM Labs, стало відомо, що кількість кібератак, спрямованих на викрадення невзаємозамінних токенів, збільшилась на 55% за місяць — все завдяки використанню скомпроментованих облікових записів на Discord.

Як повідомили експерти, тільки з травня по червень надійшло понад 100 повідомлень про атаки на Discord-канали та було викрадено NFT на понад 22 мільйони доларів.

За словами представників TRM Labs, хакери найчастіше націлені на токени стандарту ERC-721 мережі смарт-контрактів Ethereum. Швидше за все, кібератаки здійснюють одні й ті ж самі хакери або їх угрупування.

«Якщо ви шукаєте людей, які володіють NFT, ви йдете туди, де вони найчастіше „тусуються“, та шукаєте їх слабкі місця», — наголосив керівник відділу досліджень TRM Labs Кріс Янчевскі.

Представники TRM Labs звернули увагу, що багато атак пов’язані з хакером, який атакував власників невзаємозамінних токенів Bored Ape Yacht Club у червні. Також нещодавно служба безпеки BAYC зафіксувала зростання кіберзагроз. Як повідомили представники Yuga Labs у своєму Твіттері, незабаром може статися масова хакерська атака на NFT-спільноту.

noworries За матеріалами:

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