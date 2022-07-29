Через атаки на Discord хакери викрали NFT токени щонайменше на 22 мільйони доларів — Finance.ua
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Через атаки на Discord хакери викрали NFT токени щонайменше на 22 мільйони доларів

Фінтех і Картки
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Згідно з нещодавнім звітом TRM Labs, стало відомо, що кількість кібератак, спрямованих на викрадення невзаємозамінних токенів, збільшилась на 55% за місяць — все завдяки використанню скомпроментованих облікових записів на Discord.
Як повідомили експерти, тільки з травня по червень надійшло понад 100 повідомлень про атаки на Discord-канали та було викрадено NFT на понад 22 мільйони доларів.
За словами представників TRM Labs, хакери найчастіше націлені на токени стандарту ERC-721 мережі смарт-контрактів Ethereum. Швидше за все, кібератаки здійснюють одні й ті ж самі хакери або їх угрупування.
«Якщо ви шукаєте людей, які володіють NFT, ви йдете туди, де вони найчастіше „тусуються“, та шукаєте їх слабкі місця», — наголосив керівник відділу досліджень TRM Labs Кріс Янчевскі.
Представники TRM Labs звернули увагу, що багато атак пов’язані з хакером, який атакував власників невзаємозамінних токенів Bored Ape Yacht Club у червні. Також нещодавно служба безпеки BAYC зафіксувала зростання кіберзагроз. Як повідомили представники Yuga Labs у своєму Твіттері, незабаром може статися масова хакерська атака на NFT-спільноту.
За матеріалами:
noworries
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