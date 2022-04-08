Чехія випустила колекційну банкноту "Слава Україні" (фото) — Finance.ua

Чехія випустила колекційну банкноту "Слава Україні" (фото)

Вчора 07:13 — Особисті фінанси

Чеська Республіка висловила підтримку Україні, випустивши колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні). Всі кошти, отримані з її реалізації направлять на допомогу нашій державі.

Про це повідомляє Prague Morning.

На аверсі банкноти зображений Монумент Незалежності, який знаходиться у самому центрі Києва, на реверсі — Софійський собор, над яким розвиваються синьо-жовті стяги й виділена Україна на карті Європи.

Нова банкнота не є платіжним засобом — замість номіналу там вказаний 2022 рік.

Однак виготовили її із захисними елементами, що містять й місцеві крони. На колекційних грошах є водяний знак та нумерація друкарським способом. Тираж банкноти — 20 тис. штук.

Дизейнером колекційної купюри є художниця з Чехії Єва Гашкова.

за 1500 крон (приблизно 1 980 гривень). Новинку доставлять до покупця у спеціальній якісній упаковці. Придбати купюру можна на сайті (приблизно 1 980 гривень). Новинку доставлять до покупця у спеціальній якісній упаковці.

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