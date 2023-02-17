Чехія та Нідерланди спільно вироблятимуть мобільні системи ППО для України — Finance.ua

Чехія та Нідерланди спільно вироблятимуть мобільні системи ППО для України Сьогодні 17:21

У Чехії будуть проводитись мобільні системи протиповітряної оборони для України, техніка призначається для боротьби з дронами.

Про це повідомили у виданні «Novinky».

Нідерланди заплатять за чеське виробництво мобільних систем ППО для України: йдеться про сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою швидкострільних кулеметів. Зазначається, що з таким оснащенням можна протидіяти, наприклад безпілотникам. У рамках угоди, зокрема, Нідерланди придбають необхідні боєприпаси e компаній Чехії.

Посередником угоди стало чеське міністерство оборони через Агентство міжурядового оборонного співробітництва (AMOS).

«В основі проекту лежать ті самі принципи, що й анонсована раніше модернізація 90 танків Т-72. Їх ремонт спільно оплачують США та Нідерланди, а координує все міністерство оборони Чехії. Модернізацію та постачання танків здійснює чеська компанія», — повідомили чеські журналісти.

Нагадаємо, 6 лютого державний концерн «Укроборонпром» домовився про співпрацю з чеським виробником військової техніки VOP CZ: передбачається виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розвиток сервісів та хабів та створення спільних науково-дослідних центрів.

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