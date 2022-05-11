Чехія посилить паспортний контроль біженців — Finance.ua
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Чехія посилить паспортний контроль біженців

Вчора 16:30
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У Чехії посилять паспортний контроль біженців через великий наплив угорсько-українських ромів.
Як повідомляє видання Euractiv, таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки.
Як зазначив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, у країні спостерігається великий наплив ромів з Угорщини з подвійним угорсько-українським громадянством.
У Чехію вони приїжджають для отримання фінансової допомоги, яку уряд призначив для українських біженців.
Йдеться про щомісячні виплати у розмірі 200 євро.
Тож уже з наступного понеділка, 16 травня, заявникам, які шукають тимчасового захисту в Чехії, потрібно буде поставити штамп у паспорті, що вони перетнули саме український кордон, тікаючи від війни.
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За матеріалами: Finance.ua
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