Чехія посилить паспортний контроль біженців — Finance.ua

Чехія посилить паспортний контроль біженців

Вчора 16:30

У Чехії посилять паспортний контроль біженців через великий наплив угорсько-українських ромів.

Як повідомляє видання Euractiv , таке рішення ухвалило Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, у країні спостерігається великий наплив ромів з Угорщини з подвійним угорсько-українським громадянством.

У Чехію вони приїжджають для отримання фінансової допомоги, яку уряд призначив для українських біженців.

Йдеться про щомісячні виплати у розмірі 200 євро.

Тож уже з наступного понеділка, 16 травня, заявникам, які шукають тимчасового захисту в Чехії, потрібно буде поставити штамп у паспорті, що вони перетнули саме український кордон, тікаючи від війни.

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