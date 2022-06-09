Чехія передасть Укравтодору два понтонних мости для ремонту зруйнованих доріг — Finance.ua

Прискорити відновлення зруйнованої в результаті російського вторгнення транспортної інфраструктури допоможуть два 36-метрових понтонних моста. Україні їх передасть Чехія.
Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
«Кожен день ми працюємо над відновленням транспортного сполучення. Нам вже вдалося відкрити проїзд на 40 тимчасових переправах, а дорожні компанії продовжують будувати тимчасові об’їзні шляхи там, де сполучення неможливе через підірвані Мости», — зазначив міністр.
Кубраков також підкреслив, що Укравтодор підписав угоду з адміністрацією державних матеріальних резервів Чеської Республіки про передачу гуманітарної допомоги — двох понтонних мостів довжиною 36 метри кожен.