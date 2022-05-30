Чехія має намір надати Україні до 30 млн доларів військової допомоги — Finance.ua

Чехія має намір надати Україні до 30 млн доларів військової допомоги

Вчора 08:35 — Казна та Політика

Міністерство оборони Чехії найближчим часом звернеться до уряду з вимогою надати більше коштів на військову допомогу Україні. Сума повинна скласти близько 600-700 мільйонів Чеських крон (до 30 млн доларів. — Ред.).

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

«Дуже важливо, щоб допомога була безперервною. Чехія — одна з тих країн, які надають допомогу вже довгий час. До засідання уряду я підготувала додаткові військові матеріали на суму близько 600-700 мільйонів Чеських крон», — заявила вона.

З самого початку російського вторгнення Чехія була одним з найбільших прихильників України. На сьогодні Чехія поставила Україні зброю, включаючи важку техніку, таку як танки і вертольоти, і військові матеріали на суму понад 3,5 млрд Чеських крон (близько 140 млн євро, — ред.).

Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі, закуповуючи зброю і військову техніку на гроші, що перераховуються на банківський рахунок посольства. Наразі посольство отримало таким чином близько 1,2 млрд Чеських крон (близько 52 млн доларів. — Ред.).

Нагадаємо, раніше Чернохова заявила, що Чехія має намір поставити Україні радянські танки, які знаходяться в армії країни. У той же час влада веде переговори з Німеччиною про надання Чехії танків Leopard.

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