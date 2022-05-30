Чехія має намір надати Україні до 30 млн доларів військової допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чехія має намір надати Україні до 30 млн доларів військової допомоги

Вчора 08:35Казна та Політика
4430
Міністерство оборони Чехії найближчим часом звернеться до уряду з вимогою надати більше коштів на військову допомогу Україні. Сума повинна скласти близько 600-700 мільйонів Чеських крон (до 30 млн доларів. — Ред.).
Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
«Дуже важливо, щоб допомога була безперервною. Чехія — одна з тих країн, які надають допомогу вже довгий час. До засідання уряду я підготувала додаткові військові матеріали на суму близько 600-700 мільйонів Чеських крон», — заявила вона.
З самого початку російського вторгнення Чехія була одним з найбільших прихильників України. На сьогодні Чехія поставила Україні зброю, включаючи важку техніку, таку як танки і вертольоти, і військові матеріали на суму понад 3,5 млрд Чеських крон (близько 140 млн євро, — ред.).
Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі, закуповуючи зброю і військову техніку на гроші, що перераховуються на банківський рахунок посольства. Наразі посольство отримало таким чином близько 1,2 млрд Чеських крон (близько 52 млн доларів. — Ред.).
Нагадаємо, раніше Чернохова заявила, що Чехія має намір поставити Україні радянські танки, які знаходяться в армії країни. У той же час влада веде переговори з Німеччиною про надання Чехії танків Leopard.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.