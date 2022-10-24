Чехія буде позиватися до Газпрому за зрив поставок газу — Finance.ua

Чехія буде позиватися до Газпрому за зрив поставок газу Вчора 19:32 — Енергетика

Чехія буде позиватися до Газпрому за зрив поставок газу

Чеська енергетична компанія ČEZ вимагатиме компенсацій від російського Газпрому за перебої у постачанні природного газу протягом 2022 року. З цією метою компанія звернулася до міжнародного арбітражу.

Про це заявив генеральний директор ČEZ Даніель Бенеш у ефірі ČT, повідомляє чеське видання Denik.cz.

За словами чиновника, наразі неможливо вести переговори з Газпромом щодо постачання на 2023 рік. Він додав, що міжнародний арбітраж у цій ситуації — це єдиний можливий крок.

«У той момент, коли хтось не виконує наявний у вас контракт важко говорити про щось, крім компенсації збитків», — наголосив він.

ČEZ оцінила збитки у розмірі приблизно від кількох сотень мільйонів до мільярда чеських крон.

Нагадаємо, у Польщі мають намір забрати у Газпрому частку в ділянці газопроводу до Європи.

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