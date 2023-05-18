Частині медиків збільшать зарплату: хто може розраховувати на підвищення — Finance.ua
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Частині медиків збільшать зарплату: хто може розраховувати на підвищення

Особисті фінанси
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Частині медиків збільшать зарплату: хто може розраховувати на підвищення
Частині медиків збільшать зарплату: хто може розраховувати на підвищення
Попри війну та складне економічне становище, медичним працівникам, які надають екстрену та спеціалізовану медичну допомогу на прифронтових територіях та у зоні бойових дій, збільшать мінімальну зарплату.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють у небезпечних умовах поблизу лінії фронту.
Постанова поширюється на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт з Національною службою здоров’я. У МОЗ зазначили, що постанова діятиме до кінця 2023 року.
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Згідно з наказом Мінреінтеграції, на територіях активних бойових дій встановлено заробітну плату на рівні не менше: — 28 тисяч гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я;
  • 18 тисяч гривень — для медсестер та медбратів;
  • 9 тисяч гривень — для молодших медпрацівників.
На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), згідно з наказом Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
  • 23 тисячі гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я;
  • 15 500 гривень — для медсестер та медбратів;
  • 8 тисяч гривень — для молодших медпрацівників.
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За матеріалами:
Finance.ua
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