Частка зовнішнього фінансування держбюджету сягнула майже 60% — Гетманцев — Finance.ua

Частка зовнішнього фінансування держбюджету сягнула майже 60% — Гетманцев Вчора 09:45 — Казна та Політика

Частка зовнішнього фінансування держбюджету сягнула майже 60% — Гетманцев

Станом на 19 жовтня фінансування державного бюджету з початку війни склало 1 230,2 млрд грн, з яких 734,1 млрд грн — за рахунок зовнішніх надходжень.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі

«Обсяги зовнішнього фінансування поступово збільшуються. Якщо на 1 серпня кредити і гранти від партнерів займали 51% в загальному фінансуванні, на 1 вересня — 56%, то на 18 жовтня вже — 59,7%. На даному етапі — з точки зору збереження фінансової стабільності — це позитивна тенденція», — повідомив народний депутат.

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За його словами, на 19 жовтня фінансування держбюджету з початку війни склало 1 230,2 млрд грн, або 38,565 млрд дол. З цієї суми 7,8% (95,9 млрд грн) — пільгові кредити МФО (МВФ, Світового банку, ЄІБ), 13,5% (166,1 млрд грн) — ОВДП, розміщені на ринкових умовах, 26,8% (330 млрд грн) — монетизація дефіциту держбюджету Нацбанком.

Найбільша частка — 51,9% (638,1 млрд грн) — двосторонні офіційні пільгові кредити та гранти. Найбільші кредитори/донори — США, ЄС, Німеччина, Канада, Японія, Велика Британія. Таким чином, зовнішні надходження сягнули 734,1 млрд грн.

Гетманцев додав, що зовнішнє фінансування допомагає скоротити емісійне фінансування дефіциту бюджету з боку Нацбанку, що стримує інфляцію, а також разом із гуманітарною допомогою — стабілізувати платіжний баланс та, відповідно, знизити тиск на обмінний курс.

«Близько 45% зовнішнього фінансування надійшло у вигляді безповоротної допомоги (грантів), решта — кредити на дуже пільгових умовах за строками і ставками, що зменшує тиск на бюджет і державний борг», — додав нардеп.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у серпні цього року повідомляв, що щомісячний дефіцит Державного бюджету України становить 5 млрд дол. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 10 вересня заявив, що в України за підтримки міжнародних партнерів є розуміння, як скоротити дефіцит бюджету до 3 млрд дол. на місяць.

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2023 рік. За оцінками Міністерства фінансів, у наступному році щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд дол.

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Укрінформ За матеріалами:

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