Частка непрацюючих кредитів знизилася до 26,6% — Finance.ua

Частка непрацюючих кредитів знизилася до 26,6%
Вчора 16:29 — Кредит&Депозит Частка непрацюючих кредитів знизилася до 26,6%
У банківському секторі України частка непрацюючих кредитів (NPL) знизилася до 26,6%.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 01 лютого», — сказано в повідомленні.
Обсяг непрацюючих кредитів зменшився за лютий на 46,3 млрд грн.
Суттєве поліпшення показника NPL зумовлено виводом з ринку банків з капіталом рф.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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