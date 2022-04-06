Частка непрацюючих кредитів знизилася до 26,6% — Finance.ua
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Частка непрацюючих кредитів знизилася до 26,6%

Вчора 16:29Кредит&Депозит
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Частка непрацюючих кредитів знизилася до 26,6%Частка непрацюючих кредитів знизилася до 26,6%
У банківському секторі України частка непрацюючих кредитів (NPL) знизилася до 26,6%.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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«Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 01 лютого», — сказано в повідомленні.
Обсяг непрацюючих кредитів зменшився за лютий на 46,3 млрд грн.
Суттєве поліпшення показника NPL зумовлено виводом з ринку банків з капіталом рф.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит можна тут
За матеріалами: Finance.ua
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