Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 39% — Finance.ua
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Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 39%

Кредит&Депозит
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Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 39%
Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 39%
У банківському секторі України станом на 1 червня 2023 року частка непрацюючих кредитів становила 39,12% проти 39,29% станом на 1 травня.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у Telegram.
«Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 червня скоротилась до 39,1% порівняно з 39,3% на 1 травня», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів у травні скоротився на 7,1 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля — на 13,2 млрд грн.
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Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 червня 2023 року обсяг непрацюючих кредитів становив 428,245 млрд грн проти 435,324 млрд грн станом на 1 травня. Загальний обсяг кредитного портфеля у травні скоротився із 1107,938 млрд грн до 1094,744 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, у банківському секторі України станом на 1 квітня 2023 року частка непрацюючих кредитів становила 38,8% проти 38,1% станом на 1 січня. До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель зростав.
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За матеріалами:
Українські Новини
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