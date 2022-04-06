Cервісні центри МВС відновлюють замовлення індивідуальних номерних знаків — Finance.ua

Cервісні центри МВС відновлюють замовлення індивідуальних номерних знаків

Вчора 06:15 — Особисті фінанси

Із 5 квітня сервісні центри МВС відновлюють ще одну послугу — замовлення індивідуальних номерних знаків.

Про це повідомив заступник міністра МВС Богдан Драп‘ятий.

Послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС. А от отримати свій ІНЗ замовник зможе:

ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук’янівська, 62)

РСЦ МВС у Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11)

Які документи потрібні?

Перелік документів лишається без змін:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;

нотаріально засвідчену довіреність для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу;



довіреність для юридичних осіб;



паспорт громадянина України чи ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання. Або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує захисту чи якій надано тимчасовий захист;



засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію знаку чи торговельної марки, якщо хочете нанести символіку;



письмову згоду організації в разі нанесення їх символіки, абревіатури, скороченої назви. Або письмову згоду фізичної чи юридичної особи в разі нанесення її торговельної марки на номерний знак транспортного засобу, який належить іншій людині або юридичній особі;



документ про оплату адміністративної послуги та вартості виготовлення комплекту номерних знаків.



Як оформити індивідуальні номери офлайн:

подайте заяву про можливість оформлення номерного знака до територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації транспортного засобу;

зачекайте на перевірку заяви, яка триває 2 робочі дні;



подайте заяву на виготовлення комплекту номерних знаків та додайте вищевказаний перелік документів;



завітайте до сервісного центру МВС для отримання результатів розгляду заяви та макета номерних знаків.



До речі, автовласники, які мають номерні знаки на платному зберіганні, можуть не хвилюватись — зберігання цих номерних знаків не зупиняється та їх знищення не проводитиметься.

Після офіційного закінчення воєнного стану та відновлення роботи сервісних центрів МВС, їх можна буде закріпити за своїм автомобілем.

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