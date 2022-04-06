Cервісні центри МВС відновлюють замовлення індивідуальних номерних знаків — Finance.ua

Із 5 квітня сервісні центри МВС відновлюють ще одну послугу — замовлення індивідуальних номерних знаків.
Про це повідомив заступник міністра МВС Богдан Драп‘ятий.
Послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС. А от отримати свій ІНЗ замовник зможе:
ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук’янівська, 62)
РСЦ МВС у Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11)
Які документи потрібні?
Перелік документів лишається без змін:
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;
нотаріально засвідчену довіреність для фізичних осіб у разі відсутності власника транспортного засобу;
довіреність для юридичних осіб;
паспорт громадянина України чи ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання. Або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне чи тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує захисту чи якій надано тимчасовий захист;
засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію знаку чи торговельної марки, якщо хочете нанести символіку;
письмову згоду організації в разі нанесення їх символіки, абревіатури, скороченої назви. Або письмову згоду фізичної чи юридичної особи в разі нанесення її торговельної марки на номерний знак транспортного засобу, який належить іншій людині або юридичній особі;
документ про оплату адміністративної послуги та вартості виготовлення комплекту номерних знаків.
Як оформити індивідуальні номери офлайн:
подайте заяву про можливість оформлення номерного знака до територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця реєстрації транспортного засобу;
зачекайте на перевірку заяви, яка триває 2 робочі дні;
подайте заяву на виготовлення комплекту номерних знаків та додайте вищевказаний перелік документів;
завітайте до сервісного центру МВС для отримання результатів розгляду заяви та макета номерних знаків.