Центробанки мають продовжувати посилювати монетарну політику, незважаючи на ризики рецесії - глава МВФ — Finance.ua

Центробанки мають продовжувати посилювати монетарну політику, незважаючи на ризики рецесії - глава МВФ Вчора 10:47

Центробанки мають продовжувати посилювати монетарну політику, незважаючи на ризики рецесії - глава МВФ

Центробанки світу мають продовжувати посилювати монетарну політику для боротьби з високою інфляцією, незважаючи на ризики глобальної рецесії.

Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

«Центробанки повинні продовжувати діяти в поточних умовах. Як би боляче це не було, це правильно», — сказала Георгієва, виступаючи напередодні зустрічі міністрів фінансів та голів ЦБ країн G20 наступного тижня.

Якщо грошово-кредитна політика не буде достатньо жорсткою, це може призвести до вкорінення високої інфляції, яка завдасть шкоди глобальній економіці, додала глава МВФ.

У той же час Георгієва зазначила, що світу необхідно сконцентруватися на «макроекономічному прогнозі, що погіршується».

«Глобальна економіка подібна до корабля в неспокійних водах. Нам потрібно зібрати всю накопичену мудрість, щоб врівноважити корабель і орієнтуватися в тому, що чекає попереду», — сказала Георгієва.

МВФ наступного тижня опублікує оновлений прогноз глобальної економіки World Economic Outlook. Глава організації ясно дала зрозуміти, що МВФ погіршить цей прогноз: «Ми сигналізуємо про те, що ризики рецесії зростають».

Світова економіка стала фрагментованою та крихкішою, додала Георгієва. За оцінками МВФ, ВВП країн, на які припадає третина обсягу глобальної економіки, скорочуватиметься за підсумками двох кварталів поспіль як цього, так і наступного року.

При цьому навіть у тих країнах, де зростання ВВП зберігається, ситуація може відчуватися як рецесія через те, що інфляція з’їдає доходи населення, вважає Георгієва.

У той же час подорожчання долара підвищує ризики відтоку капіталу з країн, що розвиваються. МВФ оцінює ці ризики на 40%. Це може принести величезні проблеми країнам, які одержують великі суми фінансування із зарубіжних держав.

МВФ закликає держави підтримувати гнучкість валютних курсів та діяти проактивно.

BIN За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.