Центробанк рф просить місцеві банки конвертувати валютну іпотеку росіян на рублі — Finance.ua
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Центробанк рф просить місцеві банки конвертувати валютну іпотеку росіян на рублі

Вчора 11:45Кредит&Депозит
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Центробанк рф рекомендував банкам задовольняти прохання валютних іпотечних позичальників про зміну валюти кредиту на рублі.
Про це пише «Комерсант».
Навіщо це? Причина такого кроку — «підвищення рівня кредитних та валютних ризиків на фінансовому ринку», пояснили у російському регуляторі.
При цьому центробанк просить використовувати офіційний курс рубля, встановлений на 18 лютого 2022 — 75,75 руб/дол. і 86,13 руб/євро.
А якщо іпотека буде у рублях, в регуляторі кажуть, що ставка не повинна перевищувати ключову ставку Банку росії, тобто 20%.
За даними ЦБ, зараз у росіян на руках трохи більше ніж 2 тис. іпотечних кредитів, взятих в іноземній валюті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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