Центробанк рф просить місцеві банки конвертувати валютну іпотеку росіян на рублі — Finance.ua

Центробанк рф просить місцеві банки конвертувати валютну іпотеку росіян на рублі

Центробанк рф рекомендував банкам задовольняти прохання валютних іпотечних позичальників про зміну валюти кредиту на рублі.

Про це пише «Комерсант».

Навіщо це? Причина такого кроку — «підвищення рівня кредитних та валютних ризиків на фінансовому ринку», пояснили у російському регуляторі.

При цьому центробанк просить використовувати офіційний курс рубля, встановлений на 18 лютого 2022 — 75,75 руб/дол. і 86,13 руб/євро.

А якщо іпотека буде у рублях, в регуляторі кажуть, що ставка не повинна перевищувати ключову ставку Банку росії, тобто 20%.

За даними ЦБ, зараз у росіян на руках трохи більше ніж 2 тис. іпотечних кредитів, взятих в іноземній валюті.

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