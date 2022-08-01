Центробанк рф продовжив обмеження на зняття готівкової валюти до березня 2023 року — Finance.ua

Центробанк рф продовжив обмеження на зняття готівкової валюти до березня 2023 року Вчора 19:46 — Світ

Центробанк рф продовжив обмеження на зняття готівкової валюти до березня 2023 року

російський центральний банк продовжив чинні обмеження на зняття готівкової валюти ще на півроку — до 9 березня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Обмеження, вперше запроваджені ЦБ у березні 2022 року — за кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну — наразі передбачають, що з вкладу чи рахунку в іноземній валюті можна зняти 10 тисяч доларів США або таку саму суму в євро, решту коштів можна отримати лише у рублях за курсом. Знімати можна лише гроші, які надійшли на рахунок чи вклад до 9 березня 2022 року.

Також обмежено продаж готівкової валюти фізичним особам. Банки можуть продавати лише євро та долари США, що надійшли до їхніх кас після 9 квітня 2022 року.

Раніше, 22 липня, глава ЦБ рф Ельвіра Набіулліна попередила, що валютні обмеження, що діють у росії до вересня, будуть продовжені, оскільки немає підстав очікувати на поліпшення ситуації з ввезенням валюти в країну. При цьому Набіулліна підкреслила, що оборот готівкових доларів у росії збережеться «навіть в апокаліптичному сценарії».

Укрінформ За матеріалами:

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