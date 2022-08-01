Центробанк рф продовжив обмеження на зняття готівкової валюти до березня 2023 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Центробанк рф продовжив обмеження на зняття готівкової валюти до березня 2023 року

Світ
232
Центробанк рф продовжив обмеження на зняття готівкової валюти до березня 2023 року
Центробанк рф продовжив обмеження на зняття готівкової валюти до березня 2023 року
російський центральний банк продовжив чинні обмеження на зняття готівкової валюти ще на півроку — до 9 березня 2023 року.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Обмеження, вперше запроваджені ЦБ у березні 2022 року — за кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну — наразі передбачають, що з вкладу чи рахунку в іноземній валюті можна зняти 10 тисяч доларів США або таку саму суму в євро, решту коштів можна отримати лише у рублях за курсом. Знімати можна лише гроші, які надійшли на рахунок чи вклад до 9 березня 2022 року.
Також обмежено продаж готівкової валюти фізичним особам. Банки можуть продавати лише євро та долари США, що надійшли до їхніх кас після 9 квітня 2022 року.
Раніше, 22 липня, глава ЦБ рф Ельвіра Набіулліна попередила, що валютні обмеження, що діють у росії до вересня, будуть продовжені, оскільки немає підстав очікувати на поліпшення ситуації з ввезенням валюти в країну. При цьому Набіулліна підкреслила, що оборот готівкових доларів у росії збережеться «навіть в апокаліптичному сценарії».

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.