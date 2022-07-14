Центробанк Франції: цифровий євро буде доступний вже наступного року — Finance.ua

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Центробанк Франції: цифровий євро буде доступний вже наступного року

Фінтех і Картки
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Центробанк Франції: цифровий євро буде доступний вже наступного року
Центробанк Франції: цифровий євро буде доступний вже наступного року
Керуючий Banque de France Франсуа Вільруа де Гало заявив, що ЄС готовий до запуску другої фази тесту оптової CBDC. При цьому регулятор розраховує випустити цифровий євро на відкритий ринок уже наступного року.
«Ми хочемо розробити максимально життєздатний прототип валюти, протестувавши його на практиці за участю приватних суб’єктів та іноземних центробанків. Це відбудеться у другій половині 2022 року. Це гарантує, що ми будемо готові до використання CBDC як засобу розрахунку вже через рік» — підкреслив чиновник.
Інтеграція цифрового євро дозволить суттєво спростити транскордонні транзакції. Однак поки що йдеться лише про оптовий варіант CBDC, до якого матимуть доступ великі корпорації та банки, але не роздрібний сектор.
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Перший етап пілотного проєкту завершився у грудні 2021 року. Член правління ЄЦБ Фабіо Панетта ще у травні прогнозував запуск CBDC у 2023 році. Пізніше, вже у червні, він заявив, що загальний рівень пропозиції цифрового євро можуть скоротити до 1-1,5 трлн токенів, щоб мінімізувати ризики для традиційної фінансової системи.
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На відміну від криптовалют, CBDC є цифровим аналогом фіату. Так, наприклад, сам де Гало заявив, що це ефективний спосіб зберегти повноваження Центробанку за умов загрози віртуалізації економіки.
Також у рамках форуму Europlace чиновник підбив підсумки в успіхах ЄС щодо регулювання ринку цифрових активів. Серед іншого він згадав про впровадження рекомендованих FATF норм щодо протидії відмиванню коштів.
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